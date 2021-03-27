В России назвали сроки создания аппарата для геологоразведки Луны

Москва, 27 марта. Завотделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов анонсировал создание аппарата для геологоразведки Луны с земной орбиты.

Ученый в комментарии ТАСС заявил, что лунный гамма- и нейтронный спектрометр (ЛГНС) будет создан и пройдет испытания в 2022-2023 годах.

«Прибор ЛГНС пока не изготовлен. Предполагаем начать [изготовление] в конце 2021 — начале 2022 года. Соответственно испытания — 2022-2023 года», — сказал он.

Ранее стало известно, что установка аппарата на орбитальном приборе «Луна-26» позволит ученым просканировать почти всю поверхность естественного спутника Земли. Запуск «Луны-26» запланирован на 2024 год.

Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 17 марта заявил, что ежегодно государственной корпорации на реализацию научных космических программ требуется порядка 15-16 миллиардов рублей.