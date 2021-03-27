«Еврейский погром»: Львовские националисты изрисовали свастикой мемориал на месте синагоги

Львов, 27 марта. Неизвестные вандалы изуродовали мемориальный комплекс «Пространство синагог», расположенный на Староеврейской улице во Львове. Стены комплекса были изрисованы свастикой, сообщает Newsfront.

Мемориальный комплекс был открыт в 2016 году, его строительство продолжалось более шести лет. Место выбрано не случайно. На этом месте некогда располагались три уничтоженных еврейских учреждения — синагога «Золотая Роза», большая городская синагога, построенная в 1801 году в стиле классицизма на месте готической, существовавшей здесь еще с 1555 года, и специализированного учебного заведения «Бейт мидраш де-тох ха-ир». На его втором этаже располагалось еще восемь синагог.

Львовские националисты также часто проводят различные русофобские акции и акции против советского наследия Великой отечественной войны. Так, совсем недавно группа радикалов избила уличных музыкантов в городе за то, что последние исполняли песни на русском языке. Подобное происходит с завидной регулярностью и уже стало для Львова традицией.

Но, пожалуй самый вопиющий случай произошел 9 мая 2011 года. Представители националистического движения испортили ветеранам праздник, забросав их дымовыми шашками. Об этом стало известно из сообщения главного управления Министерства внутренних дел (МВД) Украины во Львовской области.

Причиной такого негодования радикалов стал рассматриваемый парламентом закон об обязательном вывешивании 9 мая на государственных учреждениях Знамени Победы вместе с украинским флагом. Президент тогда так и не подписал этот документ. Правые политики в те времена открыто призывали горожан срывать красные флаги.

Ранее ФАН писал о том, как львовские националисты захватили Украину.





