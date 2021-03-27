Пекин, 27 марта. Многочисленные провокации американских военных приведут к тому, что Россия нанесет сокрушительный удар по США, считают аналитики китайского издания Sohu.

США регулярно провоцируют Россию, создавая крайне опасные ситуации. Вашингтон отчаянно пытается сохранить свою политическую и экономическую гегемонию в мире. Главным раздражителем для американцев является Россия, пишет Sohu. Перевод статьи приводит «ПолитРоссия».

«Россия унаследовала большое количество советского оружия и передовых технологий, этот факт сильно раздражает США», — отмечают авторы Sohu.

США пытаются ограничить экономическое развитие России, а также создают военное давление, приближая войска НАТО к российским границам. Не так давно американские ВВС провели учения с моделированием нанесения ядерных ударов по территории РФ.

«Видно, что на этот раз Россия была действительно рассержена и пригрозила своим оппонентам жесткими ответными действиями», — напомнили обозреватели Sohu.

Представители российского экспертного общества полагают, что Запад своими военными маневрами у границ РФ бросает открытый вызов Москве. Открытой конфронтации между США и РФ нет, следовательно, такие выходки недопустимы. В Москве призвали оппонентов придерживаться международных норм и предупредили о последствиях подобных действий. Китайские эксперты отмечают, что только Россия способна конкурировать с США. И в случае необходимости Москва способна нанести сокрушительный удар по сопернику.

Ранее сообщалось, что усиление НАТО у границ РФ имеет сходство с одиозным планом «Барбаросса».