Забота о природе: саратовские власти усилили защиту Кумысной поляны

Саратов, 27 марта. Охранную зону парка «Кумысная поляна» значительно расширили, об этом сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин. Теперь в природоохранную зону входят 91% территории.

«Кумысная поляна для каждого саратовца имеет огромное значение. Это уникальное место богато лесной растительностью и родниками. Наша главная задача – сохранить лесопарк для будущих поколений. Правительством региона проведена большая работа по функциональному зонированию территории природного парка. Подписано постановление, в соответствии с которым самая большая по площади зона определена как природоохранная. Это значит, что там запрещено любое строительство и проведение массовых мероприятий, которые увеличивают рекреационную нагрузку на природные комплексы. Но допускается обустройство экологических троп, устройство мест стоянок для дневного отдыха, смотровых площадок и т. п», — написал Бусаргин в Instagram.

Биолог Татьяна Курицына высоко оценила решение правительства, но считает, что для сохранения Кумысной поляны нужно также запретить полеты вертолетов.

«Конечно, это очень здорово, это забота о природе. Теперь у нас есть гарантия, что важнейший экологический комплекс останется практически нетронутым. Очень хочется, чтобы сохранение Кумысной поляны стало «первой ласточкой» и в ближайшее время все большие парковые зоны получили защиту. Было бы очень хорошо, если бы над Кумысной поляной еще и запретили полеты вертолетов. Пусть курсанты выберут себе другой путь, их машины создают вредный звуковой эффект», — рассказала Татьяна корреспонденту ФАН.

Ранее в Саратовской области обнаружили большую популяцию птиц из Красной Книги. По итогам проверки было найдено 448 особей дрофы.