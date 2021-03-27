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Японские нейрофизиологи выяснили, как изучение языков влияет на активность мозга

Японские нейрофизиологи выяснили, как изучение языков влияет на активность мозга

Токио, 27 марта. Анализ активности мозга во время изучения иностранных языков позволил выяснить эффективность обучения. Об этом рассказали японские нейрофизиологи.

Специалисты из Токийского университета провели исследование, в ходе которого наблюдали за изменениями в мозговой активности добровольцев. В результате удалось выяснить, что обучение новому языку сначала приводит к повышению активности мозга, которая затем снижается по мере улучшения языковых навыков.

Ученые смогли прийти к такому выводу в процессе наблюдения за 15 участниками эксперимента, переехавшими в Токио и занимавшимися изучением японского языка не менее трех часов каждый день. При этом все добровольцы до начала исследования владели только европейскими языками, а также обучались английскому языку в детстве.

Бельгийские исследователи тем временем смогли объяснить механизм работы мозга на бессознательном уровне. Так, мозг способен бессознательно запоминать благодаря системам подкрепления или вознаграждения, активизирующейся при стимуляции вентральной области покрышки.

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