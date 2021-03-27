Несколько человек пострадали при стрельбе в Вирджинии

Вашингтон, 27 марта. Несколько человек получили огнестрельные ранения во время нападения неизвестных на посетителей кафе и ресторанов в американском штате Вирджиния, рассказали в местной полиции.

Сейчас на месте происшествия, где злоумышленники открыли огонь по мирным гражданам, работают сотрудники правоохранительных органов, пишет Dayly Mail. По уточненным данным, преступники начали стрелять по посетителям ресторанов и кафе. Как минимум десять человек получили ранения, включая одного полицейского.

Полиция Феникса, штат Аризона, арестовала 52-летнюю Дайану Смит по подозрению в убийстве мужа и собаки на глазах своей 14-летней дочери. Как сообщалось ранее, женщина открыла стрельбу из винтовки, считая, что супруг собрался напасть на нее.