Исчезнувшего в пути дальнобойщика нашли мертвым в кабине фуры под Саратовом

Саратов, 27 марта. Правоохранительные органы проводят проверку по факту обнаружения тела 56-летнего дальнобойщика в Аткарске, заявили в СУ СКР по региону.

Сотрудники башкирской организации потеряли связь с водителем, который направился с грузом в Саратовскую область. Они обратились в полицию, чтобы те помогли разыскать без вести пропавшего мужчину.

Грузовой автомобиль DAF нашли на улице Гоголя. Двери кабины фуры были закрыты изнутри. Забравшись внутрь, сотрудники облспаса обнаружили труп мужчины. Согласно документам, он является жителем города Истра в Подмосковье. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Сразу два трупа нашли в подмосковных Люберцах, сообщало РИАМО. Следственный комитет инициировал проверку. Предположительно, смерть местных жителей носит криминальный характер.