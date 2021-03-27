Биологи из Бразилии выяснили, способны ли осьминоги видеть сны

Бразилиа, 27 марта. Бразильские биологи выяснили, что у осьминогов может быть две фазы сна, которые очень похожи на медленный и быстрый сон человека.

Во время быстрой фазы глаза животного двигаются из стороны в сторону, а окраска постоянно меняется. Щупальца при этом сокращаются.

А когда наступает медленная фаза, тело осьминогов расслабляется, кожа не меняет цвет. По словам научного сотрудника Федерального университета Рио-Гранде до Норте Сильвии Медейрос, это говорит о том, что фаза быстрого сна становится обязательной для организмов, достигших определенного уровня в развитии.

«Осьминоги вряд ли видят какие-то сложные и долгие сны. Образно выражаясь, их сны, скорее всего, похожи на клипы или GIF-изображения», — объяснила специалист.

В ближайшее время исследователи хотят проследить, как меняется рисунок активности мозга во время каждой из этих фаз. Предполагается, что полученные данные помогут выяснить, какую роль сон играет в работе нервных систем позвоночных и беспозвоночных животных.

Осьминоги также могут испытывать разные виды боли. Хотя на протяжении долгого времени ученые полагали, что эти живые существа не способны переживать эмоциональные чувства.