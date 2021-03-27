Десятки человек пострадали при обрушении дома в Каире

Каир, 27 марта. Многоэтажное здание обрушилось в центре Каира, в результате пострадали 23 человека. По предварительным данным, погибли трое.

Трагический инцидент произошел минувшей ночью в жилом многоэтажном доме на Суэцком мосту. В одном из центральных строений обрушился каркас. Известно о трех погибших и 23 пострадавших, данные могут быть неокончательными.

Все пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Под завалами еще могут находиться люди. На месте происшествия работают спасательные службы, бригады скорой помощи, военные, а также прокуратура. Причины и обстоятельства случившего устанавливаются.

В Самаре произошло обрушение стены жилого дома 1909 года постройки, сообщал сайт 360tv.ru. Пострадавших нет.