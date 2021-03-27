Росстат рассказал, как изменились потребительские цены в России и Европе

Москва, 27 марта. Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные по изменению потребительских цен в России и зарубежных странах в феврале текущего года.

В РФ потребительские цены на продукты повысились на 1,5% по сравнению с январем. С начала 2021 года показатель увеличился на 2,7%. Об этом стало известно из опубликованной Росстатом справки «Об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах».

«Самый высокий прирост потребительских цен на продукты питания <...> зафиксирован в феврале по сравнению с январем 2021 г. в Австрии (3,2%) и Республике Беларусь (2,0%)», — пишет служба.

С начала 2021 года потребительские цены на продукты в Армении увеличились по сравнению с прошлым декабрем на 5,1%, а в Германии и Беларуси — на 3,4%. Сообщается, что в РФ в феврале текущего года потребительские цены поднялись на 0,8% по сравнению с январем, а за период с начала года показатель повысился на 1,5%.

Экономист Василий Колташов ранее рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, почему цены на бензин выросли в России за неделю. Вопреки догадкам это не связано с «пробкой» в Суэцком канале, объясняет эксперт.