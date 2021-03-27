Американская писательница Беверли Клири умерла на 105-м году жизни

Вашингтон, 27 марта. Известная американская детская писательница Беверли Клири скончалась в возрасте 104 лет, сообщили представители издательства Harper Collins в своем аккаунте в Twitter.

Клири ушла из жизни 25 марта. Писательница умерла в городе Кармел штата Калифорния. Причины смерти женщины не уточняются.

Первая книга Беверли Клири «Генри Хаггинс» была издана еще в 1950 году. Со временем писательница начала пользоваться большой популярностью у детей. Ее книги продали общим тиражом в более чем 85 млн экземпляров.

Еще один писатель Ларри Макмертри умер в США на 85-м году жизни, сообщал сайт 360tv.ru. Американец скончался в своем доме в Техасе в окружении родных и близких. В 2006 году Макмертри и Оссана получили премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к фильму «Горбатая гора».