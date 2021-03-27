В КНДР назвали запуск ракет в Японском море самообороной

Пхеньян, 27 марта. Запуски ракет в Японском море являются правом КНДР на самооборону, заявил секретарь ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ри Бен Чхоль.

КНДР должна создавать «непобедимую» мощь для защиты государства. Ракеты были запущены на фоне регулярных военных учений и внедрения новых вооружений в США и Японии, приводит слова секретаря Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи.

«Недавний испытательный пуск тактических управляемых ракет нового типа был актом, равносильным осуществлению всеобъемлющего права суверенного государства на самооборону», — заявил Ри Бен Чхоль.

СМИ Южной Кореи ранее сообщили, что с территории КНДР был совершен запуск новой управляемой ракеты в сторону Японского моря. Также были зафиксированы пуски ракет в Желтое море. Пхеньян испытывал крылатые и баллистические снаряды.