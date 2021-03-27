Актер Крис Эванс рассказал о роли своей мечты

Лос-Анджелес, 27 марта. Актеры рассматривают киновселенную Marvel, как проект, в котором хотели бы сыграть. Однако Крис Эванс поразил фанатов словами, что исполнил роль не самого «любимого» персонажа.

Эванс отметил, что на самом деле хотел бы сыграть роль Роберта Дауни-младшего, который предстал Железным человеком. Но, по его словам, замена оказалась бы провальной. Никто бы не сыграл эксцентричного миллиардера, плейбоя и филантропа так хорошо, как это сделал Дауни-младший, уверен актер.

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