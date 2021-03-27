Громкий шум может вызвать серьезные заболевания нервной системы

Москва, 27 марта. Повышенный уровень шума негативно влияет на работу мозга. Об этом рассказал нейрофизиолог Александр Будик в интервью радио Sputnik.

Шумовое загрязнение, с которым сталкиваются все жители крупных городов, может дезадаптировать человека. Это влияет на четкую и слаженную работу мозга. Постоянно действующие факторы, которые его нагружают, не дают ему отдохнуть. Также появляется повышенная утомляемость, физические и нервные заболевания.

«Это выводит его [мозг] из стабильного ресурсного состояния и впоследствии, теоретически, может приводить к нарушениям более серьезным, когда начинает страдать не только функция, но и структура», – объяснил нейрофизиолог.

В некоторых случаях шумовые загрязнения могут положительно влиять на мозг. Например, белый шум используют для детей, которые засыпают. Прослушивание музыки, которая связывается с эмоциями человека, также может привести к улучшению состояния головного мозга.

Раннее сообщалось о проведении исследования специалистами «Лаборатории Касперского». Они выявляли, как на мозг современных людей влияют поисковые системы.