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Громкий шум может вызвать серьезные заболевания нервной системы

Громкий шум может вызвать серьезные заболевания нервной системы

Москва, 27 марта. Повышенный уровень шума негативно влияет на работу мозга. Об этом рассказал нейрофизиолог Александр Будик в интервью радио Sputnik.

Шумовое загрязнение, с которым сталкиваются все жители крупных городов, может дезадаптировать человека. Это влияет на четкую и слаженную работу мозга. Постоянно действующие факторы, которые его нагружают, не дают ему отдохнуть. Также появляется повышенная утомляемость, физические и нервные заболевания.

«Это выводит его [мозг] из стабильного ресурсного состояния и впоследствии, теоретически, может приводить к нарушениям более серьезным, когда начинает страдать не только функция, но и структура», – объяснил нейрофизиолог.

В некоторых случаях шумовые загрязнения могут положительно влиять на мозг. Например, белый шум используют для детей, которые засыпают. Прослушивание музыки, которая связывается с эмоциями человека, также может привести к улучшению состояния головного мозга.

Раннее сообщалось о проведении исследования специалистами «Лаборатории Касперского». Они выявляли, как на мозг современных людей влияют поисковые системы.

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