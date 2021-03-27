Три региона России получат более 300 новых патрульных автомобилей

Москва, 27 марта. Новосибирская, Томская и Омская области могут рассчитывать на доставку более 300 патрульных машин до конца текущего года, говорится в сообщении на сайте Госзакупок.

Единым лотом министерство внутренних дел намерено закупить 305 автомобилей. Известно, что свыше 80 транспортных средств перейдут в распоряжение томских правоохранителей. Стоимость одной машины не должна превышать около 1,5 млн рублей. Аукцион назначен на 15 апреля. Авторы заявления обещали доставить авто не позже 31 октября.

Недавно сенатор Андрей Кутепов заявил о возможных корректировках в правилах ремонта автомобилей в России. По его словам, они могут быть ужесточены, например, водителей хотят обязать делать внеплановый техосмотр даже после минимальных изменений в конструкции машины.