СК начал проверку после избиения девочки в одной из школ Тюмени

Тюмень, 27 марта. Ряд СМИ написали об избиении ребенка учениками пятого класса одной из школ Тюмени. Региональный СК РФ начал доследственную проверку по этому поводу.

Согласно сообщениям СМИ, инцидент произошел во дворе одной из школ города. Пятиклассницу окружила группа сверстников и начала избивать. В результате происшествия ребенок получил травмы и был доставлен в ОКБ №2 города Тюмени, говорится на сайте ведомства.

Следователи внимательно изучат полученную информацию, проведут беседы с предполагаемыми участниками конфликта и опросят руководство школы. В ходе проверки будет дана оценка эффективности контроля со стороны должностных лиц учреждения.

Похожий случай ранее произошел в Прикамье. В городе Березники несколько школьниц на протяжении 15 минут издевались над сверстницей. Все зверства подростки снимали на камеру смартфона.