Роспотребнадзор отметил тенденцию к снижению заболеваемости COVID-19 в РФ

Москва, 27 марта. Ситуация с распространением коронавируса на территории России проходит фазу стабилизации с тенденцией к снижению. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Александр Горелов предупредил, что инфекционные колебания еще возможны, однако обусловлены они будут сезонными чертами. Для соблюдения контроля над ситуацией стоит сохранять бдительность и продолжать соблюдать некоторые ограничительные меры, отметил специалист.

Недавно Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице. По его словам, этому поспособствовал высокий уровень иммунизации населения.