МВД России начнет регистрировать иностранных рабочих в электронных реестрах

Москва, 27 марта. Потенциальных рабочих из-за границы обяжут регистрироваться в электронных реестрах. Это станет условием для работы в стране, сообщили в МВД РФ.

На данный момент ведомство разрабатывает соответствующий законопроект. Изменения будут относиться и к потенциальному работодателю, передает ТАСС.

«Иностранные граждане смогут трудиться, а работодатели, заказчики работ или услуг привлекать иностранных работников при условии наличия записи в соответствующих реестрах», — отметили в МВД.

Реализацией проекта занимаются заинтересованные ведомства. В его обсуждении участвуют эксперты и бизнес-сообщество.

Ранее сообщалось, что Россия открывает границы для миллионов трудовых мигрантов из соседних стран. Правительство страны упростило въезд трудовых иммигрантов из Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Армении и Азербайджана.