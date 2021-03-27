Пользователи Reddit нашли киноляпы в известных фильмах

Москва, 27 марта. Зрители часто не замечают ошибки, допущенные при съемках или монтаже фильмов. Пользователи Reddit создали тред, в котором обсуждают киноляпы в известных блокбастерах.

Первой под обсуждение попала третья часть «Крепкого орешка». В одном из моментов фильма можно увидеть статиста, который стоит и ждет появление фуры из-за угла.

Отдельного внимания заслуживает пес из «101 далматинца». По сюжету кобель должен был стать отцом, однако в кадре видно, что он кастрирован. Некоторые пользователи предположили, что создатели фильма хотели уберечь зрителей от изображения собачьей мошонки крупным планом.

В фильме «Социальная сеть» роль братьев-близнецов исполняет актер Арми Хаммер. Во время знакомства персонажей с Марком Цукербергом можно увидеть, что дублеру забыли добавить дипфейк лица Хаммера. В киноленте «Мстители: Финал» Черная Вдова делает сэндвич с давно просроченным арахисовым маслом, а в одном из фрагментов фильма «Назад в будущее–2» можно заметить, что DeLorean не летает, а едет на крошечных колесах.

Звезда «Секретных материалов» Дэвид Духовны ранее объявил о возвращении на экраны. Он исполнит главную роль в сериале, снятом по сюжету его собственного романа «Прямо как молния».