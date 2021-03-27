СК Вологды возбудил дело по факту падения льда с крыши на коляску с ребенком

Вологда, 27 марта. Глыба льда и снега обрушилась на коляску с восьмимесячной девочкой. Ребенок был доставлен в больницу с травмой головы, сообщил Следственный комитет РФ по Вологодской области.

Инцидент произошел возле многоэтажного дома на Козленской улице, когда женщина гуляла с коляской. СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В настоящий момент девочка находится в госпитале. Сообщается, что врачи диагностировали у нее разрыв уздечки верхней губы.

Ранее под лед провалились трое подростков в Волгоградской области. Местный житель спас детей, за что был удостоен государственной награды.