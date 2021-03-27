Счетная палата Саратовской области выявила нарушения на 1,4 млрд рублей

Саратов, 27 февраля. Счетная палата области за 2020 год выявила нарушения на 1,4 млрд рублей. Этот показатель сравним с итогами 2019 года.

«Выросло количество проверенных объектов, поскольку широко использовался дистанционный контроль и шла работа с государственными информационными системами в сфере закупок. В частности, были выявлены нарушения на 831 млн рублей, допущенные при формировании бюджета. В сфере госзакупок выявили нарушения на 205 млн, в сфере бухгалтерского учета — 307 млн», — рассказал руководитель Счетной палаты Сергей Харченко.

Экономист Дарья Федорова объяснила корреспонденту ФАН, что такая крупная сумма нарушений является стандартной для любого крупного региона.

«Не стоит думать, что 1,4 млрд рублей просто куда-то пропали. Как правило, это банальные нарушения при оформлении документов, ошибки при создании бюджета и так далее. У любого крупного региона это в порядке вещей. Почти все деньги остались в бюджете», — резюмировала специалист.

Ранее стало известно, что дефицит бюджета Саратова увеличился почти до 400 млн рублей. Наиболее крупная часть средств пойдет на нужды комитета по строительству и инженерной защите.