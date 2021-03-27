Парламент Крыма подаст иск в международный суд на Киев из-за водной блокады

Симферополь, 27 марта. Власти Крыма намерены составить исковые заявления на Украину. В числе претензий транспортная и энергетическая блокада полуострова.

Исковую претензию по поводу водной блокады полуострова со стороны Незалежной планируется подать в суд в первом полугодии 2021 года, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов РИА Новости. Рабочая группа по анализу ущерба постановила, что предварительная сумма ущерба составляет 1,47 триллиона рублей.

Точная сумма ущерба по остальным видам блокады еще не установлена, однако уже сейчас можно сказать, что компенсация должна составить больше триллиона рублей, подчеркнул Константинов. Также он добавил, что в будущем возможна подача еще одного иска о планомерном уничтожении инфраструктуры полуострова, когда он находился в составе Украины.

Ранее военные аналитики высмеяли утвержденную президентом Украины Владимиром Зеленским стратегию по Крыму и Донбассу. По их мнению, программа полна абсурдных, нелепых и противоречивых тезисов.