Московские мошенники выманили у жителя Балашова 210 тысяч рублей

Балашов, 27 марта. Местный житель лишился 210 тысяч рублей после разговора с телефонными мошенниками. Жулики представились сотрудниками банка и уговорили 39-летнего мужчину перевести деньги на «безопасный счет». Как выяснилось, звонок поступил из Москвы.

«Классика жанра. Лже-сотрудники банков это самый беспроигрышный вариант для мошенников, работает очень хорошо. Особенно, когда включаются психологические приемы: заботливый голос, который заботится о ваших деньгах. Тем более, что жулики хорошо подкованы и с технической стороны: сейчас они научились даже подделывать номер, с которого звонят», — рассказал корреспонденту ФАН юридический консультант Валерий Трофимов.

Ранее саратовская пенсионерка лишилась почти 700 тысяч рублей при попытке купить биткоин. Мошенники тоже действовали из Москвы.