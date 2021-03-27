Путин и сотрудники Кремля подадут декларацию о доходах за 2020 год до 1 апреля

Москва, 27 марта. Президент РФ Владимир Путин и сотрудники администрации Кремля подадут декларации о доходах в инспекцию ФНС России до 1 апреля, заявил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

Срок предоставления декларации был продлен в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. В текущем году «льготы» сняты и декларация подается по прежним правилам.

«Срок сдачи до 1 апреля. Все в силе», — сказал Песков.

По законодательству сведения о доходах необходимо подавать в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для предоставления документов. За 2019 год президент России задекларировал доход в 9,726 миллиона рублей. В предыдущий год его заработок был на 1 миллион меньше.

Недавно в ФНС рассказали о сокращении налоговых поступлений в бюджет РФ за 2020 год. Сокращение зафиксировано на 7,6%.