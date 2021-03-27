Монастырь во Франции экстренно распродает три тонны сыра

Париж, 27 марта. Монастырь во французской Бургундии объявил об экстренной распродаже сыра. Причиной является спад туристического потока на фоне распространения коронавируса.

Раньше аббатство продавало сыры только в собственном магазине или реализовывало через рестораны. Однако из-за пандемии продажи упали на 50 процентов. В подвалах монастыря залежалось более трех тонн головок сыра, сообщает The Guardian.

«Мы пытались объяснить нашим 75 коровам, что им нужно производить меньше молока, но они, похоже, не поняли», — пошутил служитель аббатства Жан-Клод.

Монахи решили продавать сыр через портал Divine Box, который занимается поставкой товаров монастырского производства. За неделю планируется реализовать тонну сыра. Минимальный заказ составляет две головки стоимостью не менее 25 евро за каждую.

Ранее сообщалось о том, что российские сыровары выступили против импорта в страну итальянского пармезана. По их мнению, такое решение помешает отечественным производителям развивать собственную продукцию.