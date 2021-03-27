Пользователям сайтов знакомств рассказали о методах распознавания жуликов

Москва, 27 марта. Избежать мошенников на сайтах знакомств можно, если следовать определенным мерам безопасности. Их озвучил директор сервиса знакомств «Мамба» Ярослав Сергеев.

Самым распространенным видом мошенников являются банальные попрошайки. Если собеседник при первой же переписке начинает жаловаться на свою тяжелую жизнь и просит помочь деньгами, то с огромной долей вероятности он является мошенником, передает радио Sputnik.

Также стоит предостеречься, если недавний знакомый предлагает сразу перевести общение в какую-либо соцсеть. По словам Сергеева, скорее всего, жулик преследует свою цель и пытается скрыться от контроля служб безопасности сайта.

Нередко можно встретить третий вид мошенников. Ими являются шантажисты, которые просят отправить фотографии эротического содержания.

«Обычно некая поддельная девушка предлагает обменяться с жертвой интимными фотографиями, на которые сама она очень щедра. В обмен девушка хочет фотографии своей жертвы, просит, чтобы они были с лицом или узнаваемыми деталями интерьера. После этого с помощью сервиса поиска по фотографии находятся профайлы в соцсетях, друзья, знакомые жертвы. И выкатывается ценник: 5–20 тысяч рублей, или фотографии разошлют всем в социальных сетях», — поделился эксперт.

Недавно сообщалось, что мошенники начали использовать новый способ для получения доступ к банковским картам россиян. В основе метода лежит стандартная схема с отправкой электронных писем от лица «сотрудников банка».