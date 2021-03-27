Российские фигуристки выиграли Чемпионат мира. События дня. ФАН-ТВ

Снять судно с мели в Суэцком канале не удалось Очередное фиаско: попытка сдвинуть с места в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given завершилась неудачно. В выходные к судну должны прибыть еще два дополнительных буксира. Свою помощь Египту уже предложил и Белый дом. «Пробка» на юге Суэцкого канала образовалась 23 марта, когда контейнеровоз под флагом Панамы сел на мель, перекрыв движение более чем 150 кораблям. Управляющая судном японская компания утверждает, что причиной происшествия стал сильный ветер. По оценке Bloomberg, происшествие уже взвинтило цены на морские грузоперевозки в несколько раз. В связи с аварией задерживается доставка грузов и нефтепродуктов на сумму свыше $10 млрд.

ВМФ России провел уникальную полярную операцию Историческое событие в Арктике. Три атомные подлодки ВМФ России впервые одновременно всплыли во льдах в рамках одной экспедиции. О синхронных действиях ракетоносцев Верховному главнокомандующему Владимиру Путину доложил главком ВМФ адмирал Николай Евменов. Пробив полутораметровую толщу, «три богатыря» красиво выстроились на расстоянии 300 метров друг от друга. Одна из субмарин провела практическую торпедную стрельбу из-подо льда, что тоже уникально. Два истребителя МиГ-31 пролетели над Северным полюсом с дозаправкой. Эффектное видео опубликовало Министерство обороны. Арктическая экспедиция «Умка-21» стартовала 20 марта. По словам российского президента, она не имеет аналогов в истории.

Мельниченко назначен врио главы Пензенской области Новое руководство. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении сенатора Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Об этом накануне сообщила пресс-служба Кремля. Мельниченко 47 лет, он родился и вырос в Пензе, до Совета Федерации работал в руководстве Пензенской области на разных должностях. Собирается баллотироваться на досрочных выборах в регионе в единый день голосования, 19 сентября. Предыдущий глава области Иван Белозерцев лишился своего поста в связи с утратой доверия. 21 марта Следственный комитет сообщил о задержании чиновника по делу о взятке в размере более 31 млн рублей.