Российские фигуристки выиграли Чемпионат мира. События дня. ФАН-ТВ

Очередное фиаско: попытка сдвинуть с места в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given завершилась неудачно. В выходные к судну должны прибыть еще два дополнительных буксира. Свою помощь Египту уже предложил и Белый дом. «Пробка» на юге Суэцкого канала образовалась 23 марта, когда контейнеровоз под флагом Панамы сел на мель, перекрыв движение более чем 150 кораблям. Управляющая судном японская компания утверждает, что причиной происшествия стал сильный ветер. По оценке Bloomberg, происшествие уже взвинтило цены на морские грузоперевозки в несколько раз. В связи с аварией задерживается доставка грузов и нефтепродуктов на сумму свыше $10 млрд.

Фигуристки РФ впервые заняли весь пьедестал почета на ЧМ

Российская гегемония. Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме потрясла настоящая сенсация — весь пьедестал в женском одиночном катании впервые в истории заняли наши спортсменки. Первой стала Анна Щербакова, серебро у Елизаветы Туктамышевой, замкнула тройку лидеров Александра Трусова: она героически поднялась с 12-го места после короткой программы. А накануне Владимир Путин направил поздравления победителям мирового первенства в парном катании — Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, открывшим «золотой счет» российской сборной на соревнованиях в Швеции. Воспитанники заслуженного тренера Тамары Москвиной дебютировали на чемпионате планеты и сразу же стали его триумфаторами, что символично, с номером We Are The Champions.