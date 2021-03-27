Сериал «Поющие в терновнике» возвысил и разрушил карьеры актеров

Москва, 27 марта. Роман Колин Маккалоу «Поющие в терновнике» быстро стал бестселлером, а вот снятый по книге одноименный сериал вызвал неоднозначные комментарии со стороны зрителей.

Главным критиком стала сама писательница, которая была недовольна выбором актеров и урезанием сюжета. Публика же назвала актрису, исполнившую роль главной героини Мэгги, Рэйчел Уорд безэмоциональным красивым манекеном. Артистка не выдержала критики, потеряла уверенность в себе и ушла из профессии. Сейчас 63-летняя Рэйчел Уорд занимается режиссерской деятельностью, на ее счету уже около 11 фильмов. Сериал все же принес актрисе и положительные моменты, на съемках она познакомилась со своим будущим мужем Брайаном Брауном.

Мужчина сыграл в «Поющих в терновнике» жестокого супруга Мэгги. Несмотря на отрицательную роль, актер стал любимцем публики и был номинирован на премию «Золотой глобус». Браун снимался во многих голливудских фильмах с именитыми актерами, но всегда оставался в их тени. Сейчас 73-летний артист регулярно играет драматические роли в театре.

Головокружительный успех сериал принес исполнителю главной мужской роли Ричарду Чемберлену. До 1983 года на счету актера уже был один запоминающийся персонаж в сериале «Сегун». Звезда после выхода картины признался, что ему трудно было свыкнуться со званием секс-символа и «выйти из шкафа». Чемберлен открыто признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, но даже это не смогло разрушить его карьеру. Он получил статуэтку «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в сериале «Поющие в терновнике».

Актер Кристофер Пламмер, тоже снимавшийся в сериале, ранее скончался на 92-ом году жизни. Коллеги и друзья называли его «национальным достоянием» Канады.