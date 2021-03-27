Минздрав заявил о масштабном производстве вакцины «Спутник V» в России

Москва, 27 марта. Десять площадок в России займутся масштабным производством вакцины «Спутник V». Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Технология изготовления препарата требует определенного времени, жестких условий и соблюдения регламентации производственных процессов. При этом исключается возможность приобретения вакцины в интернет-магазинах из-за угрозы несоблюдения условий транспортировки лекарства. Чуланов в интервью радиостанции «Вести FM» отметил, что в случае отсутствия необходимости в изготовлении «Спутника V» крупные фармацевтические компании смогут производить другие вакцинные препараты.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ обозначил сроки действия части ограничений по COVID-19 для туристов. Некоторые введенные из-за коронавирусной инфекции ограничения могут действовать еще год или два.