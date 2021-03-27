«Спутник V» для своих: РФ готовит спасательный круг для россиян из Эстонии

Санкт-Петербург, 27 марта. Россиянам, проживающим в Эстонии и Финляндии, могут разрешить пересечь границу с РФ с целью вакцинации от COVID-19 «Спутником V». С такой инициативой обратились к властям страны.

Граждане России, которые в данный момент находятся в Эстонии и Финляндии, не могут вернуться на родину и сделать прививку от коронавируса. Ограничения на перемещение в связи с распространением COVID-19 не дают им этого сделать. Письмо с просьбой решить эту проблему на имя заместителя председателя Правительства России Татьяны Голиковой направил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Прошу рассмотреть возможность принятия решений, позволяющих осуществить неоднократное пересечение государственной границы гражданам Российской Федерации», — говорится в письме.

Дрозденко уже заявлял о помощи российским гражданам, находящимся в Эстонии. В начале марта губернатор распорядился доставить препарат «Спутник V» в Кингисеппский район.

В Эстонии объявлен локдаун на четыре недели из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. Он продлится до 11 апреля. Если ситуация не улучшится, то ограничения не будут сняты до конца апреля.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о возможной роли «Спутника V» в борьбе с коронавирусом в стране. Он допускает закупку российского препарата после успешного окончания испытаний.