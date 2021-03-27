Юрист Кучин перечислил случаи перехода квартиры в собственность государства

Москва, 27 марта. Недвижимость отходит государству в случае смерти собственника, при отсутствии завещания и наследников, по инициативе органов власти и если владелец добровольно передал квартиру.

Жилая площадь может быть изъята принудительно, если она попала в руки собственника вследствие незаконных махинаций. Также в случае, если компетентные органы признают дом аварийным, недвижимость отходит государству. Органы государственной власти могут инициировать изъятие дома по причине задолженности, а также если собственность является культурным достоянием, и владелец способствует его разрушению, заявил партнер юридической компании «Можно» Михаил Кучин.

Юрист отмечает, что недвижимость можно добровольно деприватизировать. Однако такое возможно только в случае, если ранее была проведена приватизация, передает «Прайм».

Недавно юрист Дмитрий Константинов рассказал, когда банк может потребовать выплатить чужой долг. По его словам, такое возможно при поручительстве.