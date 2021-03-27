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Электричка сбила насмерть двух жителей Москвы

Электричка сбила насмерть двух жителей Москвы

Москва, 27 марта. Три человека оказались под колесами электрички «Ласточка» на юге Москвы. Двое из них скончались на месте.

Мужчина и женщина стояли на платформе, но мчавшаяся электричка зацепила их, в результате чего они получили смертельные ранения. Еще один пострадавший сумел выжить, сейчас его пытаются достать из-под платформы.

Инцидент произошел на платформе на улице Подольских курсантов. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Ранее ведомство по профилактике непроизводственного травматизма на железнодорожном транспорте сообщило, что Петербург и Ленобласть стали лидерами по количеству происшествий на железных путях. За 2020 год было травмировано 225 человек.

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