Электричка сбила насмерть двух жителей Москвы

Москва, 27 марта. Три человека оказались под колесами электрички «Ласточка» на юге Москвы. Двое из них скончались на месте.

Мужчина и женщина стояли на платформе, но мчавшаяся электричка зацепила их, в результате чего они получили смертельные ранения. Еще один пострадавший сумел выжить, сейчас его пытаются достать из-под платформы.

Инцидент произошел на платформе на улице Подольских курсантов. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Ранее ведомство по профилактике непроизводственного травматизма на железнодорожном транспорте сообщило, что Петербург и Ленобласть стали лидерами по количеству происшествий на железных путях. За 2020 год было травмировано 225 человек.