Стали известны пять простых правил приготовления жареной картошки

Москва, 27 марта. Жареную картошку любят многие люди. Как ее сделать вкусной, хрустящей и сочной, рассказали шеф-повара.

Для приготовления вкусной жареной картошки следует придерживаться пяти простых правил. Сначала нужно выбрать правильную сковороду. Из-за неправильной формы блюдо трудно довести до готовности. Лучше отдать предпочтение чугунной или с антипригарным покрытием большой сковороде.

Жарить картофель советуют на оливковом или сливочном масле. Можно использовать любые специи. Порошкообразные смеси лучше добавлять в конце приготовления, чтобы они не пригорели. А травами лучше посыпать вначале, советуют эксперты.

Перед высыпанием картофеля нужно убедиться, что сковорода достаточно прогрелась. Сначала рекомендуется жарить на среднем огне. Уже подрумяненную картошку нужно накрыть крышкой и готовить на слабом огне около 15 минут. Затем нужно включить максимальный огонь и открыть картофель. Как только низ приобретет аппетитную корочку, можно перемешать его. Такую процедуру рекомендуется повторить два раза. Самый вкусный картофель получается, если нарезать его кубиками.

Вкусные блюда можно сделать даже в микроволновке, если знать простые правила. Осваивать навыки такой кулинарии следует с рыбы или овощей. В электроприборе создастся эффект приготовления блюд на пару. Главное, чтобы была подходящая посуда для техники.