Киев, 27 марта. С начала 2021 года промышленное производство Украины сократилось на 4,2%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного местным статистическим ведомством.

Существенные проблемы в украинской отрасли появились до распространения коронавируса: уже в конце 2018 года объемы пересекли черту «красной зоны». Такие показатели не фиксировались в стране с 2015 года. Несмотря на явное обострение ситуации, государство продолжает «тянуть» промышленность на дно. Многие сферы к настоящему моменту оказались на грани ликвидации.

«Именно спад в промышленности приводит к тому, что ВВП Украины в течение всего этого времени теряет от 0,6 до 2,6% ежеквартально... Падение промышленности в прошлом году на 5,2% стало определяющим в торможении экономики в целом на 4%», — говорится в статье «Украины.ру».

Подписание в свое время Соглашения об ассоциации и создании Зоны свободной торговли с ЕС спровоцировало сокращение индустриальных активностей в стране с дальнейшей утерей кооперационных связей с РФ и странами СНГ. В частности на процесс деиндустриализации повлиял спад инвестиционных и экономических показателей на внутреннем рынке и уменьшение продаж на главном для украинского машиностроения рынке России.

«Нездоровая» политика Киева не сулит ничего хорошего, причем как для репутации президента Владимира Зеленского, так и для самого государства. В будущем Украина рискует лишиться около 20 млн человек, заявил депутат Верховной рады VII и VIII созывов Евгений Мураев.