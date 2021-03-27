Модель Алена Шишкова показала новую комнату дочери от Тимати

Москва, 27 марта. Модель Алена Шишкова показала поклонникам свою новую квартиру. Одна из комнат принадлежит ее семилетней дочери Алисе, отцом которой является рэпер Тимати.

Маленькая Алиса недавно отпраздновала свой день рождения. В честь этого события Тимати устроил для дочери роскошный праздник на Мальдивах. Однако Шишкова не смогла провести этот день с Алисой, так как занималась переездом в новую квартиру. Модель очень торопилась, поскольку хотела закончить к возвращению дочери.

«Собирали кучу прожитых лет в коробки, перевозили, разбирали, расставляли, чтобы успеть подготовить все к ее возвращению», — рассказала она на своей странице в Instagram.

Публикацию звезда сопроводила видео, на кадрах которого запечатлена первая реакция Алисы на новую жилплощадь. Специально для дочери модель украсила ее комнату десятками воздушных шаров. Шишкова призналась, что довольна сюрпризом для Алисы. Подписчики модели поздравили малышку с днем рождения и переездом.

Тимати уже много лет является большим поклонником серфинга. Он с малых лет приучает дочь к занятиям экстремальными видами спорта. Маленькая Алиса регулярно посещает Мальдивы, чтобы покататься на доске вместе с отцом.