Дизайн iPhone13 Pro просочился в Сеть

Вашингтон, 27 марта. Рендерное изображение нового флагманского смартфона от Apple появилось от инсайдера, имеющего репутацию надежного источника.

Смартфон оснастят новой черной матовой расцветкой. Кроме того, гаджет приобретет покрытие металлической рамки, на котором не остаются отпечатки пальцев. Модули основной камеры прикроют одним защитным стеклом, за счет чего они будут немного выступать вперед, сообщил редактор XDA Developers Макс Вайнбах.

Ранее дизайнер студии Aidem Алексей Титяев объяснил, почему не стоит брать новый iPhone 11. По словам эксперта, в техническом плане iPhone 11 мало чем отличается от предшественников, за исключением камеры.