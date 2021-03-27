Новые версии iOS стали доступны на устаревших моделях iPhone

Купертино, 27 марта. Apple выпустила обновление iOS 14.4.2 и iOS 12.5.2, которое стало доступно владельцам iPhone 6, iPhone 5s, iPad mini 3, iPad Air первого поколения и iPod touch 6.

Первый апдейт был доступен только современным устройствам, тогда как новую версию смогут скачать все желающие. Подробностей о значительных изменениях в системе нет. Обновлены настройки безопасности, а также улучшена стабильность в работе. Размер обновления составляет 150 Мб.

Ранее аналитики предсказали iPhone 12 рекордные продажи. По их версии, эта линейка смартфонов окажется самой популярной в истории корпорации.