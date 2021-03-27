Немецкий журналист Брюггман назвал причины для закупки «Спутника V» в ЕС

Берлин, 27 марта. Одним из оснований для закупки Евросоюзом российского препарата является налаживание отношений с РФ, заявил журналист Мариас Брюггман в издании Handelsblatt.

Корреспондент посоветовал Германии позаботиться о предоставлении вакцин для населения, рекомендовав приобрести препарат против коронавируса из России в связи с замедлением кампании по вакцинации в ФРГ. Аналогичная ситуация происходит и в ЕС.

Кроме того, закупка укрепит дипотношения Европы и России и разрядит напряженность.

«В данный момент эта вакцина – большой политический успех Кремля. Если ЕС закупит ее, то это поможет союзу в политике», — считает автор статьи.

Более того, он уверен, что люди европейцы доверяют Путину больше, чем некоторым политикам из ЕС. Поэтому приобретение препарата увеличит темпы вакцинации населения и, соответственно, выработку коллективного иммунитета.

Также Брюггман отметил, что стоит учитывать и сам факт пандемии. В условиях распространения вируса следует использовать все, что помогает.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз может объявить «вакцинную мировую войну» собственным гражданам. Он считает, что РФ и КНР якобы пытаются политизировать вакцинацию.