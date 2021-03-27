Российские звезды раскрыли траты на содержание жилья

Москва, 27 марта. Содержание недвижимости обходится российским звездам от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей в месяц. О своих расходах рассказали сами артисты.

Балерина Анастасия Волочкова является обладательницей роскошного дома в поселке Новахово на Рублево-Успенском шоссе. Еще у нее есть квартира на Итальянской улице в Петербурге, на Петровке в Москве и в Астрахани. Последнюю ей подарил экс-супруг Игорь Вдовин. Содержание всей этой недвижимости обходится балерине примерно в один миллион рублей ежемесячно.

Одни коммунальные платежи выходят на 185 тысяч рублей, 50 тысяч балерина платит за услуги водителя и еще 60 тысяч приходится платить помощникам по дому. В ведении хозяйства Волочковой помогает супружеская пара из Таджикистана, передает «Московский комсомолец».

Артисты Маша Распутина, Наташа Королева и Владимир Винокур проживают в подмосковном поселке Крекшино. Обслуживание домов обходится им примерно в 20 тысяч рублей, а с учетом зарплаты персоналу сумма увеличивается до 200–300 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказал звездный промоутер Сергей Лавров.

Ежемесячные траты телеведущей Ксении Собчак составляют около 300 тысяч рублей. В эту сумму входит оплата охраны дома в поселке «Горки-8», коммунальные платежи, услуги няни и домработницы. Актриса Анна Калашникова тратит на содержание дома в Подмосковье около 120 тысяч рублей.

Балерина Анастасия Волочкова любит не только красивые интерьеры, но и украшения. Недавно артистка похвасталась кольцом за 60 миллионов рублей, подаренным тайным возлюбленным.