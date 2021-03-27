Астрологи назвали знаки зодиака самых страшных серийных маньяков

Москва, 27 марта. Серийные маньяки часто становятся объектами исследований. Астрологи проанализировали судьбы известных убийц и выделили три самых распространенных знака зодиака среди убийц.

Раки возглавили рейтинг наиболее неуравновешенных людей. По мнению астрологов, они больше остальных подвержены агрессии и в порыве ревности способны на убийство. Под этим знаком зодиака родился Томми Линн Селлс, маньяк, который признался в 70 убийствах. Американца приговорили к смертной казни и в 2014 году исполнили приговор.

Скорпионам свойственны садистские наклонности, поэтому с людьми этого знака зодиака стоит быть настороже, считают астрологи. В период с 23 октября по 21 ноября родился Леонард Лэйк, который вместе с Чарльзом Нг изнасиловал и жестоко убил около 25 человек. Полиция узнала о зверствах только после того, как Лэйк покончил с собой, а Чарльз был пойман на краже. При обыске ранчо преступников полиция обнаружила человеческие останки.

Тройку неуравновешенных знаков зодиака замыкают Стрельцы, которые предпочитают самые изобретательные и жестокие расправы. В качестве примера астрологи привели американца Теда Банди, который убил от 30 до 100 человек. Он похищал молодых девушек и девочек, насиловал и убивал их. Незадолго до своей казни, маньяк признался в 30 убийствах, однако подлинное число жертв остается неизвестным.

Связь между датой и временем рождения и склонностью людей к насилию научно не доказана. Астрологи лишь делают предположения на основе фактов и обращают внимание, что многие преступники перенесли психологическую травму в детстве, что, зачастую, и становится причиной психопатии и асоциального поведения.

Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КРАО) Сергей Назаров ранее рассказал, почему не стоит верить астрологам. Специалист назвал подобные предсказания просто «хорошим бизнесом».