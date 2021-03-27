Выступление российских фигуристок на ЧМ покорило сердца иностранных зрителей

Москва, 27 марта. Успехом Анны Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой и Александры Трусовой восхитились жители всего мира. Пользователи Сети поздравляли россиянок в комментариях в Instagram.

Международный союз конькобежцев обнародовал результаты соревнования в женской части по фигурному катанию в Стокгольме. Все призовые места достались фигуристкам из России. Зарубежные пользователи Instagram поздравляют с победой девушек, уточняя, что аплодируют стоя.

«Анна, поздравляю, отличное выступление, она сегодня боролась за все. Настоящий чемпион с большим сердцем. Заслуженная победа», — отметили фолловеры золото Щербаковой.

Елизавету Туктамышеву назвали «императрицей», добавив, что ее катание завораживает. Трусова стала для иностранных фанатов «настоящим бойцом». Она сделала почти невозможное — переместилась с 12-го на третье место и завоевала бронзу.

Почти сразу после триумфального чемпионата в Стокгольме стали известны гонорары российских фигуристок. Каждая из них получила более 30 тыс. долларов.