Россия отреагировала на призыв польского дипломата остановить Nord Stream 2

Берлин, 27 марта. Польша обманула ожидания России, когда посол республики в Германии Анджей Пшилебский потребовал заблокировать «Северный поток — 2». Речь дипломата вызвала недоумения в Москве.

Таким образом заявление политика прокомментировали представители российской дипмиссии в ФРГ. В ведомстве отметили, что в вопросе логики Варшаве не помогло ни прослушивание русских песен, ни просмотр отечественных фильмов, о распространенности в Польше которых ранее рассказал Пшилебский. Там также напомнили о последствиях срыва строительства проекта: продажи российского газа не сократятся, это лишь «перенаправит потоки углеводородов по другим маршрутам».

«Такая воинственная риторика и откровенно враждебный тон дипломата вызывают разочарование и недоумение», — говорится в заявлении посольства.

Ранее глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков назвал сроки завершения реализации «Северного потока — 2». По его словам, событие произойдет до конца текущего года. Готовность проекта оценивается специалистами на 90–92%.