Роскосмос создаст человекоподобного робота для путешествия на МКС

Москва, 27 марта. Предприятия Роскосмоса начали работу над созданием аппарата, который будет наследником «Федора». Он предназначен для функционирования в открытом космосе.

НПО «Андроидная техника» до этого разработало человекоподобного робота «Федора», который смог побывать на Международной космической станции (МКС) еще в 2019 году. Исполнительный директор НПО Евгений Дудоров заявил, что в путешествие на МКС через несколько лет может быть отправлен и потомок «Федора». Он станет роботом-Леоновым, названным в честь Алексея Леонова — первого человека, у которого получилось выйти в открытый космос, передает РИА Новости.

«Непосредственно созданием робототехнической системы «Теледроид» будет заниматься НПО «Андроидная техника»», — поделились в пресс-службе госкорпорации.

Недавно Роскосмос вел трансляцию запуска ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb с космодрома Восточный. На борту находятся 36 британских космических аппаратов.