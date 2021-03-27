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Роскосмос создаст человекоподобного робота для путешествия на МКС

Роскосмос создаст человекоподобного робота для путешествия на МКС

Москва, 27 марта. Предприятия Роскосмоса начали работу над созданием аппарата, который будет наследником «Федора». Он предназначен для функционирования в открытом космосе.

НПО «Андроидная техника» до этого разработало человекоподобного робота «Федора», который смог побывать на Международной космической станции (МКС) еще в 2019 году. Исполнительный директор НПО Евгений Дудоров заявил, что в путешествие на МКС через несколько лет может быть отправлен и потомок «Федора». Он станет роботом-Леоновым, названным в честь Алексея Леонова — первого человека, у которого получилось выйти в открытый космос, передает РИА Новости.

«Непосредственно созданием робототехнической системы «Теледроид» будет заниматься НПО «Андроидная техника»», — поделились в пресс-службе госкорпорации.

Недавно Роскосмос вел трансляцию запуска ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb с космодрома Восточный. На борту находятся 36 британских космических аппаратов.

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