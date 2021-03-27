Депутат Шеин объяснил, как вынудить предпринимателей платить белые зарплаты

В чем заключается основная проблема Пенсионного фонда России, как заставить предпринимателей выплачивать белые зарплаты, и останется ли возможность реструктуризации кредитов, рассказал член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин в ходе пресс-конференции Медиагрупппы «Патриот» и ФАН.

«Из-за разрушения трудового законодательства и ослабления роли профессиональных союзов, за последние 20 лет в зону черной и серой занятости пришло около 33 млн граждан. От этих людей никакие отчисления в Пенсионный фонд не поступают. Это является основной проблемой ПФР», — рассказал Олег Шеин.

По мнению депутата, снижение налогов не поможет повысить их сбор для пополнения фонда. Шеин уверен, что решить проблему собираемости налогов можно только одним способом — отсечь на несколько лет от любых государственных льгот организации, которые попались на черной занятости.

И это справедливо, ведь пандемия показала, что государство готово поддерживать бизнес, отмечает Шеин. В конце марта истекает срок подачи заявления о реструктуризации кредитов, все это время предприниматели могли воспользоваться таким правом. Несмотря на то, что мера поддержки была временной, она помогла многим бизнесменам остаться на плаву, считает депутат.

Олег Шеин также сообщил, что до 90% рабочих в сельском хозяйстве РФ трудятся без оформления. По его оценке, из 80 млн россиян работоспособного возраста официально занятыми являются только 45 млн человек.