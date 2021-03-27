ДНР: Киев обостряет ситуацию в Донбассе в преддверии минских переговоров

Донецк, 27 марта. Киев пытается возложить свои небоевые потери на ДНР и в связи с гибелью нескольких военнослужащих под Горловкой заявил о созыве экстренного заседания подгруппы по безопасности.

В Донецке это сочли очередным пиар-ходом в преддверии следующего этапа минских переговоров. Украинская сторона таким методом намерена выдвинуть как можно больше «аргументов», очерняющих действия Народной милиции ДНР (НМ ДНР).

«Неужели желание оклеветать ДНР и ЛНР и выставить себя «борцами за мир», о чем постоянно говорят украинские чиновники, важнее самого мира?» — заявил пресс-секретарь делегации Донецкой Народной Республики в Контактной группе Владислав Московский.

Он добавил, что Киеву, вместо создания очередных фейков, стоит ответить за смерть пенсионера, которого 22 марта в поселке Александровка застрелил украинский снайпер. Делегация ДНР будет настаивать на детальном расследовании инцидента, подчеркнул Московский.

Пресс-служба Народной милиции ЛНР ранее заявила, что менее чем за год небоевые потери украинской армии в Донбассе составили 58 человек. В результате подрывов на собственных минах пострадали 157 бойцов ВСУ.