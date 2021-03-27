Стали известны простые и полезные способы приготовления блюд в микроволновке

Москва, 27 марта. Использование микроволновки поможет в приготовлении нескольких вкусных и даже изысканных блюд. Однако для этого нужно знать несколько простых и полезных правил.

Осваивание навыков готовки в микроволновке лучше начать с рыбы и овощей. Эти продукты готовятся непродолжительное время и их сложно испортить приправами. Приготовление рыбы в микроволновке создаст эффект того, что блюдо было сделано на пару.

Кроме этого, существует большое количество блюд из овощей, которые легко создаются в электроприборе. Например, крем-супы, овощи «на пару» или «жареные» овощи, различные гарниры, передает издание ABC.

Практичнее всего использовать специальную посуду для микроволновых печей, но в то же время может подойти любая емкость, которую можно использовать в микроволновке. Самое важное — это крышка, которая будет удерживать пар. Кроме этого, всегда важно помнить о времени: чем больше блюдо, тем дольше нужно его готовить. При этом нельзя забывать, что микроволновка рассчитана на приготовление небольших порций.

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