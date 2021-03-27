Врач из Украины рассказал о мутировавшем коронавирусе в стране

Киев, 27 марта. Большинство украинцев перестали соблюдать меры профилактики в борьбе с пандемией. Врач Евгений Скрипник выразил свое негодование и предупредил жителей о мутировавшем вирусе.

На своей страничке в Facebook директор областной специализированной больницы в Глухове Евгений Скрипник рассказывает о ситуации, которая поразила его в супермаркете города. По его словам, люди надевают медицинские маски только когда подходят к кассе расплачиваться. После оплаты они сразу же их снимают. Врач написал о полной безответственности жителей Украины. Он подчеркнул, что Сумская область находится в «красной зоне» по уровню выявления заболевших COVID-19.

При этом доктор предупредил о новой мутации вируса, который стал более агрессивным, инкубационный период длится уже не две недели, а два-три дня. По словам Евгения Скрипника, сейчас коронавирус атакует и молодых людей в возрасте 30-40 лет. Вирус сразу вызывает осложнение и у человека может возникнуть воспаление легких.

Недавно ВОЗ сообщила, что число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 125 млн. За сутки выявлено более 614 тыс. заражений.