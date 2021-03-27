Белорусская группа «Галасы ЗМеста» раскрыла смысл запрещенной на Евровидении песни

Минск, 27 марта. Отстранение белорусской группы «Галасы Зместа» от участия в Евровидении-2021 не стало сюрпризом для ее участников, сообщил лидер коллектива Дмитрий Бутаков. По его словам, переделанная песня была «ответом» на ситуацию с предыдущим вариантом.

Организаторы песенного конкурса ранее выразили опасения, что песня «Я научу тебя» может носить политический характер. Композицию удалили с YouTube-канала конкурса, а группе предложили написать другой вариант.

В пятницу стало известно, что белорусская сторона выбрала и направила новую песню организаторам. Однако уже вечером Европейский вещательный союз заявил, что Белоруссия не будет участвовать в Евровидении, поскольку новая песня также нарушает «антиполитические» правила конкурса.

«Нет, это решение не стало неожиданностью. Сюрприза не получилось, с сюрпризами у них вяло, они в последнее время очень стандартно действуют», — заявил Бутаков в беседе с РИА Новости.

По его словам, новая песня для Евровидения была «про зайчика, лисичку, домашних курочек».

«Это песня-басня… Написана была специально», — уточнил он, подчеркнув, что ее смысл очень очевиден.

Бутакова отметил, что новая песня была неким ответом на ту, которую организаторы запретили. При этом он подчеркнул, что группа «не писала песню для того, чтобы попасть на конкурс».

Несмотря на то, что белорусы не едут на Евровидение, Бутаков доволен участием своей группы в национальном отборе. Главным достижением стало резко возросшее внимание к музыкантам, чего они, по словам певца, и добивались.

Председатель «Белтелерадиокомпании» — члена Европейского вещательного союза и организатора проекта национального отбора на Евровидение — Иван Эйсмонт назвал решение организаторов «политически мотивированным». Он обратил внимание на тот факт, что из письма ЕВС непонятна суть претензий к новой песне представителя Белоруссии.