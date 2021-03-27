«Весеннее обострение» может оказаться мифом

Москва, 27 марта. Обострения начинаются у людей не весной, а зимой. Об этом заявил врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

Психическое состояние человека ухудшается в течение всего зимнего периода, а к весне достигает своего пика, передает радио Sputnik. Увеличение светового дня и температур положительно влияет на здоровье людей.

«Единственное, надо отметить, что по весне меняется гормональный фон, который, возможно, влияя на людей, обеспечивает определенный подъем. Но так, чтобы это становилось явлением массовым с позиции восприятия какого-то сумасшествия — я бы к этому отнесся более сдержанно», — сказал врач.

Влияние Луны на психику людей Федорович назвал мистикой. Он уверен, что человечество оправдывает свои проблемы со здоровьем таинственностью.

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