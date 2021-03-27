Звезда «Секретных материалов» Духовны сыграет в экранизации своего романа

Вашингтон, 27 марта. Актер Дэвид Духовны в 2021 году готовится снять сериал по своей книге «Прямо как молния». Кинозвезда исполнит в проекте одну из главных ролей.

Какую именно роль сыграет Духовны не сообщается. Известно, что артист выступит в сериале как сценарист и исполнительный продюсер. Книга «Прямо как молния» затрагивает темы семьи, религии, секса, жадности, человеческой природы и исчезающих земель. Главные действующие лица романа — бывший каскадер Бронсон Пауэрс, три его супруги и десятеро детей, которые живут в уединении в пустыне.

Стриминговый сервис Netflix недавно выпустил сериал по мотивам рассказов Артура Конана Дойла о Шерлоке Холмсе под названием «Нерегулярные части». Главные роли в проекте исполнили Генри Ллойд-Хьюз и Ройс Пирресон.